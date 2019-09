Migranti: Sciurba (Mediterranea), 'qualcosa sta cambiando, è un primo risultato'

Palermo, 14 set. (AdnKronos) - "I naufraghi della Ocean Viking saranno semplicemente sbarcati in un porto sicuro, come il diritto prevede. Non si tratta di azioni straordinarie, ma del minimo che un paese come l'Italia deve fare, un paese che continua ad avere responsabilità pesantissime su quello che accade a questi profughi di guerra nei campi libici". Così, all'Adnkronos, Alessandra Sciurba, portavoce di Mediterranea Saving Humans.

"L'assegnazione del porto sicuro di sbarco a Ocean Viking è il segno che qualcosa sta cambiando: non accadeva infatti dall'8 giugno 2018 che ad una nave non governativa venisse assegnato un PoS. È un primo risultato ottenuto dal coraggio delle donne e degli uomini migranti. E da quanti, in questi mesi, hanno resistito con loro alla ferocia e alla disumanità del potere - dice - Straordinario e non accettabile è stato tenere ancora una volta quelle persone in mezzo al mare per giorni in attesa della promessa della loro 'redistribuzione'. Dai governi e dalle istituzioni dell'Unione Europea vanno chiesti canali di ingresso legali e sicuri per tutti i paesi, cominciando l'Italia a dare il buon esempio. È l'unico modo per sgominare i trafficanti ed evitare i naufragi".

"E Lampedusa è lo specchio dell'Italia. Bisogna prendersi cura dei diritti e dei bisogni di tutti i suoi abitanti, da ovunque provengano, e dismettere il palcoscenico che, sfruttando le migrazioni per propaganda politica, ha messo i diritti degli uni contro i diritti degli altri", conclude Sciurba parlando delle parole dette dal sindaco Salvatore Martello all'Adnkronos.