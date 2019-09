L'Italia assegna Lampedusa come "porto sicuro" alla Ocean Viking

Roma, 14 set. (askanews) - L'Italia ha dato il via libera a Lampedusa come porto sicuro in cui attraccare per la nave Ocean Viking di Sos Mediterranee e Medici Senza Frontiere con a bordo, da diversi giorni, 82 migranti soccorsi in mare in due diverse operazioni. L'Italia ha deciso di assegnare come "place of safety" l'isola siciliana dopo una lunga odissea a largo in attesa di risposte. Dalla ...