Governo: da Renzi a Prodi tutte le anime dem tra 18 sottosegretari, 7 donne/Adnkronos (2)

(AdnKronos) - Dal Nazareno, dove è responsabile riforme Pd, arriva alla Giustizia il deputato e costituzionalista, Andrea Giorgis. Vicini al segretario anche Giampaolo Manzella (Mise), assessore con Zingaretti in regione Lazio, Roberto Morassut (Ambiente) e il nuovo viceministro dell'Economia, Antonio Misiani, il cui nome e ruolo non sono mai stati messi in dubbio nel toto-sottosegretari e che, nella fase della formazione del governo, era stato indicato come possibile titolare del Mef.

Di maggioranza anche il sardo Guido Calvisi, ex-deputato, si è schierato con Zingaretti al congresso. Areadem di Franceschini è rappresentata, oltre che da Sereni, da Francesca Puglisi (Lavoro), Pierpaolo Baretta (Mef) e Achille Variati all'Interno insieme al martiniano Mauri che sarà viceministro al Viminale.