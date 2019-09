Infortuni: Inail, rafforzare collaborazione tra attori prevenzione

Roma, 12 set. (AdnKronos) - "Dopo la tragedia avvenuta nell’azienda agricola di Arena Po, l’Inail richiama la necessità di rafforzare la sinergia tra istituzioni e parti sociali per individuare soluzioni efficaci e promuovere l’adozione di strumenti in grado di garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro". Lo rende noto l'Inail in un comunicato esprimendo "sincero cordoglio e profonda vicinanza ai familiari dei quattro lavoratori che oggi hanno perso la vita nell’incidente avvenuto in un’azienda agricola di Arena Po, in provincia di Pavia".

Nell’assicurare il massimo impegno per acquisire celermente gli elementi utili all’erogazione delle prestazioni previste per i superstiti delle vittime di infortuni avvenuti in occasione di lavoro, l’Istituto "richiama la necessità di rafforzare ulteriormente la collaborazione tra tutti gli attori, pubblici e privati, della prevenzione. Per evitare che tragedie come quella di oggi si ripetano, la sinergia tra istituzioni e parti sociali è fondamentale per individuare insieme soluzioni efficaci e promuovere l’adozione sempre più capillare di strumenti in grado di migliorare la sicurezza".

L’Inail, impegnato da anni su questo fronte con attività di ricerca, di sensibilizzazione, di formazione e di concreto sostegno alle imprese che investono in prevenzione, "non farà mai mancare il proprio contributo".