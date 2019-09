Trapani: assessore aggredito in strada, sindaco 'episodio inaccettabile'

Palermo, 12 set. (AdnKronos) - L'assessore del Comune di Alcamo Giuseppe Campo ieri sera è stato aggredito da un commerciante mentre, a piedi, con in propri familiari e un gruppo di cittadini percorreva la via ciclabile della città. A denunciare l'accaduto, sulla sua pagina Facebook, è il sindaco Domenico Surdi.

"E' accaduto l'impensabile - scrive il primo cittadino pentastellato - L’assessore è stato spinto per terra mentre camminava per le vie della città insieme al suo gruppo dei 'camminatori serali'. A causa della caduta ha riportato una frattura alla caviglia. È un episodio inaccettabile che mi ha lasciato sgomento e che condanno fortemente. Non si può tollerare la violenza, per di più ai danni di una persona stimata che rappresenta le istituzioni cittadine. Si può essere d’accordo o meno alla realizzazione della pista ciclabile, si può discutere e criticare, ma a tutto c’è un limite. Ed è stato ampiamente superato".