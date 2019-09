Voli Stato: Salvini, 'chiesta archiviazione e Polizia conferma regolarità'

Emergenza cibo in Argentina, migliaia si accampano a Buenos Aires

Buenos Aires, 12 set. (askanews) - Diverse migliaia di manifestanti si sono accampati in piazza nel centro di Buenos Aires per chiedere che venga dichiarato lo stato "d'emergenza alimentare" in Argentina a causa della grave crisi economica a poche settimane dalle presidenziali. Tra i manifestanti anche famiglie con bambini piccoli che intendono restare accampati per 48 ore sulla strada 9 Luglio ...