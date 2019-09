Bper: al via crowdfunding per 5 progetti 'Teen-il futuro a portata di mano' (2)

(AdnKronos) - Linfa - Paint Your Future si rivolge invece agli studenti delle scuole secondarie di I grado di Modena, aiutandoli a sviluppare il rispetto per l’ambiente attraverso la creatività. Il progetto prevede l’insegnamento di tecniche di pittura su tela o muro realizzate con vernici ecologiche, nell’ottica di una crescente sensibilizzazione nei confronti di temi importanti come il riscaldamento globale e l’inquinamento prodotto dalle attività umane.

L’importanza di imparare dalle sconfitte costituisce il cuore della campagna Epic Fail, che coinvolge gli adolescenti di più città per avvicinarli alla cultura imprenditoriale attraverso la cosiddetta 'cultura del fallimento', che valorizza gli errori commessi trasformandoli in opportunità per il futuro.

Tully Talks, infine, è il titolo del cortometraggio di 10 puntate che nasce a Milano e ha come contenuto principale l’empowerment femminile. La protagonista, Tully, è un’adolescente che si rivolge alle proprie coetanee (in tutte le scuole italiane) spronandole ad avere fiducia in sé stesse e nelle loro capacità, allo scopo di interessare i giovani al tema della parità di genere, obiettivo che, ancora oggi, per molte ragazze e donne è ancora molto difficile da raggiungere.