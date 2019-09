Venezia: carabinieri recuperano dopo oltre mezzo secolo la scultura lignea 'Pietà' (2)

A Ferrara la 15esima edizione del Balloons Festival

Ferrara, 11 set. (askanews) - A Ferrara, fino a domenica 15 settembre 2019 è in corso la 15esima edizione del Ferrara Balloons Festival, la più importante manifestazione italiana dedicata alle mongolfiere. Palloni aerostatici di ogni forma e colore, in volo per celebrare questo affascinante e alternativo modo di volare, nato in Francia nel 1783 dall'inventiva dei fratelli Montgolfier, grazie al ...