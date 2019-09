Scuola: Veneto, flash mob degli studenti per il clima

Padova, 11 set. (AdnKronos) - In tutte le città del Veneto, oggi la Rete degli Studenti Medi ha deciso di inscenare un flash mob per sensibilizzare studentesse e studenti contro il cambiamento climatico: "braccioli, pinne e maschere per dire che, se non cambiamo le cose, saremo noi a pagarne le conseguenze", spiegano.

"Abbiamo deciso di optare per una mobilitazione goliardica - dichiara Tommaso Biancuzzi, coordinatore della Rete degli Studenti Medi del Veneto - in modo da incuriosire gli studenti, ma il tema è assolutamente serio. Tra 50 anni, se non mettiamo mano all'attuale sistema produttivo, molte delle nostre belle città finiranno sommerse, non solo Venezia. È necessario che anche le scuole facciano la loro parte".

Oltre al flash mob, gli studenti hanno aderito alla mobilitazione del 27 settembre lanciata da Fridays For Future e si preparano a lavorare attivamente per il cambiamento "green" all'interno delle scuole. "Crediamo fermamente che, a partire dai nostri istituti, si possa innescare una rivoluzione. Meno plastica, meno sprechi energetici, più sensibilizzazione ed educazione: come Rete degli Studenti Medi porteremo avanti queste battaglie, classe per classe, scuola per scuola", conclude Biancuzzi.