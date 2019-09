Cambiamo: Berruti, 'sondaggi dimostrano che siamo partiti bene'

Roma, 11 set. (AdnKronos) - “L’esordio di Cambiamo nei sondaggi elettorali di settembre con un 2,3% è un ottimo punto di partenza. Siamo partiti nel mese di agosto con le peggiori condizioni possibili tra pausa estiva e crisi di governo, ma la forza delle proposte di cambiamento che abbiamo iniziato a condividere si sta dimostrando trainante. Sia per chi si è sempre riconosciuto nelle istanze del centrodestra, a partire dai tanti amici che stanno lasciando Forza Italia per Cambiamo, che per chi cerca le risposte giuste per il bene del Paese nella fedeltà ai principi, nella concretezza della buona amministrazione e nel sano cambiamento di scenari non più sostenibili". Lo afferma il senatore Massimo Berutti.

"Il buon avvio a livello nazionale -aggiunge- si rispecchia anche negli ottimi dati che abbiamo sul Piemonte, da dove arrivano continuamente nuove adesioni e c’è tanta voglia di iniziare a mettersi in gioco, dal basso, per dare concretezza ad un cambiamento a favore delle imprese, delle famiglie e delle tante persone per bene che vogliono una politica che cambi davvero in meglio la realtà”.