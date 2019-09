Netturbino muore colpito da un fulmine

Palermo, 10 set. (AdnKronos) - Un netturbino di 38 anni, di Cefalù, è morto oggi pomeriggio, mentre lavorava a Polizzi Generosa nel palermitano, colpito da un fulmine. L'uomo, che lavorava in una ditta per la raccolta dei rifiuti nelle Madonie, si trovava sul cassone del mezzo per la raccolta dell'immondizia, quando sarebbe stato colpito dal fulmine. Per l'operaio non c'è stato niente da fare.