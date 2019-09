Governo: Conte, 'su fine vita Parlamento intervenga rapidamente'

Roma, 10 ago. (AdnKronos) - Nessun accenno ai temi legati al fine vita nelle dichiarazioni programmatiche, perché non si prestano "a un progetto politico e a delle linee programmatiche per una nuova esperienza di governo". Tuttavia è bene che il Parlamento intervenga quanto prima su una questione sulla quale a breve interverrà la Corte costituzionale a proposito delle norme legate al suicidio assistito. Sollecitato dalla senatrice Paola Binetti, il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, anche alla luce della sua esperienza di giurista, non si sottrae dall'esprimersi su una materia che tocca profondamente le coscienze, auspicando un confronto che superi divisioni e barriere fondate su pregiudizi.

"Sono in gioco -ricorda il premier- diritti fondamentali della persona. Innanzitutto viene in gioco il diritto alla vita, che è fondamentale presidio giuridico di tutela per ogni essere umano; anzi, direi che è quel diritto da cui si irradiano poi tutte le manifestazioni della personalità che andiamo a tutelare successivamente. Ci si interroga poi sulla presunta esistenza di un diritto alla morte, sul ruolo che può avere un terzo, pur qualificato, quale può essere un medico, sollecitato a offrire, eventualmente, una risposta alla richiesta di intervento che viene da un paziente".

"Questo tema ci sfida poi a comporre un dissidio tra principi fondamentali, che in questa materia evidentemente vengono in conflitto: il principio di tutela della vita e il principio di autodeterminazione, che per qualcuno affonda nella tutela della dignità della persona. È quindi un dibattito che veramente involge questioni politiche, morali, deontologiche e filosofiche: mi sembra improprio ricondurlo a una iniziativa di governo".