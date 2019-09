Ue: Conte, 'stop polemiche, Gentiloni rappresenta Italia intera'

Roma, 10 set. (AdnKronos) - "La neo presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen riconosce all'Italia il più importante portafoglio, quello degli Affari economici", perciò, lasciando da parte "la polemica politica e le logomachie molto intense e vivaci" occorre ricordare "che sarà il commissario che rappresenta l'Italia intera in seno alla Commissione europea. Lo farà per cinque anni e sarà un importante presidio per l'Italia, quindi non per la singola maggioranza di turno ma anche, essendo un arco temporale lungo, per chi verrà dopo questo governo". Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, nella replica al Senato, rivendica l'importanza della nomina a commissario europeo di Paolo Gentiloni e delle deleghe che gli sono state affidate e chiede una sorta di sostegno bipartisan da parte di tutte le forze politiche.

E' infatti un incarico che potrà aiutare l'Italia a "realizzare le riforme che stanno tanto a cuore al nostro Paese. Siamo in una prospettiva di nuova legislatura e io confido su questo versante che anche le forze di opposizione vorranno dare il loro contributo, perché quello che riusciremo a costruire in questa legislatura rimarrà comunque a beneficio di tutti e andrà a beneficio di tutti gli italiani".