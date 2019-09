Governo: Conte, 'Salvini fermo a 8 agosto, per sua leadership colpe ad altri'/Adnkronos (3)

(AdnKronos) - Conte poi replica con forza a quel coro 'dignità, dignità' che in questi giorni è più volte risuonato dai banchi della Lega. "Evocate spesso, e lo ripetete, il concetto di dignità, un concetto veramente molto importante, soprattutto sul piano giuridico, perché, come si dice, è il diritto fondamentale della persona. Ma la dignità, per quanto riguarda il ruolo e le funzioni del presidente del Consiglio, non sono e non possono essere riconosciute o meno a seconda che lavori al vostro fianco o meno e sia con voi al governo".

"Ero l'alfiere degli interessi nazionali fino a ieri e oggi scopro che non lo sono mai stato. La dignità può derivare solo dal fatto di servire con disciplina, onore e con il massimo impegno, il massimo sforzo e la massima determinazione il mio Paese e gli interessi degli italiani, non altro. Poi, con calma, nelle prossime settimane e nei prossimi mesi, spiegherete al Paese, visto che evocate e vi legate a questo concetto, cosa ci sia di dignitoso in tutti i subitanei e repentini voltafaccia che ci sono stati in poche settimane".

Conte non rinuncia comunque a entrare anche nel merito rispetto a due temi sottolineati con forza dalla Lega, vale a dire quello degli affidi familiari, con riferimento all'inchiesta di Bibbiano, e quello dell'immigrazione.