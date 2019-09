Palermo: M5S, 'nessuna alleanza, restiamo all'opposizione' (2)

(AdnKronos) - "La città su diversi fronti aspetta risposte da anni - aggiungono - Nessuna alleanza è necessaria al Comune per realizzare cose di buon senso e per lavorare con operosità a favore dei cittadini. Approfittiamo comunque delle parole che oggi l'assessore Giusto Catania ci ha rivolto per ribadire la nostra incondizionata disponibilità a supportare atti concreti come, ad esempio, la revoca immediata del provvedimento che aumenta le ore di sosta a pagamento nelle zone blu. Sarebbe un bel segnale di disponibilità e ascolto delle proposte del M5S da parte della giunta ma soprattutto sarebbe un qualcosa di utile per i cittadini".