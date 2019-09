Governo: Musumeci, ‘incontrerò Patuanelli per Gela, T. Imerese e Cara Mineo’

Palermo, 10 set. (Adnkronos) - "Penso di incontrare nei prossimi giorni il ministro dello Sviluppo economico per affrontare alcune vertenze, a cominciare dalla reindustrializzazione di aree come Gela, ma anche Termini Imerese, dove l’incerta sorte dell’ex Fiat lascia in ansia un migliaio di lavoratori i cui ammortizzatori sociali scadono il 31 dicembre". A dirlo è stato il presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, per il quale sul tavolo del confronto con il Mise c’è anche la vicenda dei dipendenti del Cara di Mineo che "chiedono al Governo nazionale di non essere abbandonati. Noi ci siamo messi a disposizione della Prefettura di Catania e del sindaco di Mineo per individuare una possibile soluzione che consenta di assorbire, se non tutti, almeno una parte di quei dipendenti".