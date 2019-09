Nasce Sinora, nuova realtà di riferimento per comunicazioni mission-critical

Roma, 10 set. (AdnKronos) - Eurocom Telecomunicazioni Srl e Saitel Telecomunicazioni Srl, per oltre 30 anni player complementari nello stesso mercato di riferimento, uniscono le forze per creare Sinora, la nuova realtà di system integration nel mondo delle comunicazioni mission-critical. L’operazione di merger avviata nel 2018, si è completata il 31 luglio 2019. A darne l’annuncio sono i membri del board, i legali rappresentanti Cesare Migani ed Elisabetta Cadonici, il Direttore Generale Sabrina Vescovi e il Direttore Vendite Fabio Cadonici.

Sinora (acronimo di SIgnal to NOise RAtio) poggia sulle solide basi di due aziende storiche con una forte esperienza, competenza e riconoscimento nel mondo delle comunicazioni radio professionali. L’obiettivo della nuova realtà organizzativa è diventare il system integrator di riferimento in Italia per le telecomunicazioni, in particolare per le reti radiomobili professionali private e pubbliche, e per le reti di videosorveglianza, in grado di offrire al cliente soluzioni chiavi in mano che comprendano la progettazione, lo sviluppo, la fornitura, la realizzazione e la manutenzione di impianti di piccola, media e grande capacità.

Con il merger, Sinora si presenta sul mercato con quattro sedi in Italia (Riccione - sede legale, Milano, Bologna, Roma), 53 dipendenti, 9 ingegneri, 18 tecnici specializzati, 7 commerciali e più di 7000 clienti, per un fatturato di oltre € 10.000.000. Si rivolge ai mercati “mission-critical” che richiedono elevati livelli di performance, capacità di intervento tempestivo e competenze specialistiche.

I prodotti trattati scelti tra i più importanti brand a livello internazionale riguardano reti per il collegamento dati, telecomunicazioni radio analogiche e digitali, Dmr e sistemi Tetra, collegamenti microonde backbone e backhaull, impianti radio, stazioni e ponti radio trasportabili, sistemi wireless network e mobility solutions, sistemi di videosorveglianza e videoanalisi, sistemi per la lettura taghe e Ztl, centrali operative per il controllo, la localizzazione e la gestione di flotte e di personale, software di geolocalizzazione.

I clienti di Sinora sono realtà che devono erogare servizi di sicurezza governativa, polizia, protezione civile, emergenza sanitaria, oil&gas, multiutilities, trasporti e tutte quelle realtà industriali che hanno l’esigenza di avere comunicazioni rapide, efficienti e sempre disponibili, soprattutto in caso di emergenza.

“Lavoriamo per la vita e la sicurezza del Paese e questo ci impone di mettere in campo il massimo delle competenze, della professionalità e dell’innovazione tecnologica” spiegano i legali rappresentanti Cesare Migani ed Elisabetta Cadonici. “Siamo stati per tanti anni aziende leader in un settore molto specifico, a volte anche concorrenti: ora puntiamo a crescere ancora di più, con un team più forte e con competenze complementari, perché i brand che proponiamo rappresentano i più grandi player mondiali nel mercato di riferimento e richiedono sempre più professionalità e presenza sul mercato” .

“In un mercato in cui sempre più viene richiesta specializzazione, professionalità e capacità di risoluzione di problematiche complesse, questo è il momento ideale per unire le forze di due aziende che operano nello stesso mercato di riferimento con una storia ultra-decennale, proponendo soluzioni tecnologie complementari ma con il grande vantaggio di coprire vertical di mercato differenti. Questo sarà il grande valore aggiunto che Sinora riuscirà a proporre ai propri clienti e partners”, dichiara il Direttore Generale Sabrina Vescovi. “Dopo tanti anni di attività siamo ancora in campo, più determinati che mai, per raccontare una nuova fase della storia delle nostre aziende. Vogliamo diventare il punto di riferimento tecnologico sul mercato italiano per aziende e operatori del settore. Sinora non vuole essere la semplice somma di due aziende, ma una nuova realtà integrata, in cui struttura organizzativa e manageriale si fondono, insieme alle competenze commerciali e tecnico specialistiche, per aprirsi a nuovi mercati e vertical, forti di una nuova veste e allo stesso tempo di un’esperienza ancora più completa e di una presenza capillare sul territorio.”

“Il compito di un imprenditore è creare ma anche mantenere nel tempo” spiega il Direttore Vendite Fabio Cadonici. “Sinora nasce per dare un futuro a due realtà che hanno già fatto la storia e che hanno nel tempo puntato a inserire nuove risorse giovani per creare un futuro di continuità. Con questo merger siamo certi di poter dare a queste risorse la possibilità di preparare il futuro tecnologico delle prossime generazioni".

Sinora punta ad incrementare il presidio nel mercato di riferimento sul territorio italiano e internazionale, aumentando la vicinanza al cliente con service evoluti. Il merger permette di integrare e rinforzare competenze tecniche e specialistiche e ampliare e rinforzare la rete dei venditori, condividendo esperienze con attività di up selling e cross selling sui clienti ereditati da Eurocom e Saitel. L’intento è quello di raggiungere anche nuovi clienti e mercati solo sfiorati fino ad oggi, con un maggiore appeal verso gli stakeholders. L’operazione di merger è stata presentata e condivisa in anteprima con dipendenti, stakeholders e vendor che rappresentano il punto di eccellenza con cui Sinora si presenta al mercato. Un’azienda il cui principale valore sono le persone.