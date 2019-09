F1: numeri da record per il Gran Premio d'Italia (2)

(AdnKronos) - Erano 257 gli agenti di polizia locale in servizio. Come ogni anno in ausilio agli operatori monzesi sono arrivati rinforzi dalle Province di Milano, Varese, Cremona e Lodi per un totale di 10 altri Comuni coinvolti. Sono state effettuate 53 multe per soste non autorizzate sul verde pubblico, 14 sequestri, 31 ispezioni e 17 infrazioni elevate dagli operatori. Le forze dell'ordine sono dovute intervenire anche per un incidente nel tunnel di viale Lombardia che ha coinvolto sei veicoli e comportato 4 feriti: nonostante ciò dopo le 19 il traffico è tornato regolare e l’uscita dei tifosi dalla città si è completato senza ulteriori intoppi. La Protezione Civile ha visto impegnati mediamente 40 operatori al giorno, dislocati su 15 postazioni ed è intervenuta alle 5.30 di ieri mattina per svuotare i tre sottopassi dell’autodromo, dopo le forti piogge della notte precedente.