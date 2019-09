Pavia: da Regione 1,5 mln per riqualificazione caserme carabinieri (2)

(AdnKronos) - La seconda delibera approva l'adesione di Regione Lombardia alla proposta di Accordo di Programma per la realizzazione della nuova caserma dei Carabinieri nel Comune di Robbio e il recupero funzionale di un'area degradata. Su un costo totale dell'intervento pari a 2,5 milioni di euro, l'impegno della Regione Lombardia sarà di 1,2 milioni di euro. La nuova caserma dei Carabinieri sarà adibita in parte a caserma ed in parte ad uso alloggi per le forze dell'ordine. "Investendo impegno e risorse importanti - ha spiegato l'assessore Sertori - confermiamo la grande attenzione di Regione Lombardia verso la sicurezza, la legalità, la qualità della vita dei cittadini e il contrasto alla criminalità. Ancora una volta lo strumento della programmazione negoziata si è rivelato efficace per sostenere interventi di elevato interesse regionale e realizzare sul territorio lombardo nuove sedi per l'accasermamento dei reparti dell'Arma dei Carabinieri".

Regione Lombardia, con questi due co-finanziamenti, che "arrivano a coprire in entrambi i casi la meta' dei costi totali d'intervento stimati, ha dimostrato ancora una volta di avere a cuore i bisogni dei Lombardi, con un particolare riferimento alla loro sicurezza. Ritengo che la presenza capillare delle forze dell'ordine, in particolare dell'Arma dei Carabinieri, sul territorio anche lontano dai grandi centri urbani, sia un tassello fondamentale che aiuta i cittadini a non sentirsi abbandonati dalle istituzioni nelle quotidiane esigenze legate alla legalità e non solo. L'ampliamento, la ristrutturazione e la costruzione di nuove Caserme dell'Arma sul territorio lombardo, sono, in questo senso, un segnale importante", ha detto De Corato. "Ringrazio la Giunta regionale - ha continuato - per l'attenzione che ha riposto sul territorio pavese in merito a temi molto sensibili come la sicurezza pubblica e la legalità. Queste iniziative infrastrutturali rappresentano un segnale significativo che mira a rendere più agevole il compito di chi lavora per difendere l'incolumità dei cittadini".