Sanità: Ordine Medici Padova, su carenza medici positivo tavolo con Regione Veneto

Padova, 9 set. (AdnKronos) - L'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatria della Provincia di Padova, "esprime vivo compiacimento per l'odierno incontro avvenuto tra la Regione Veneto, le Scuole di Medicina delle Università degli Studi di Padova e Verona e gli Ordini dei Medici del Veneto, incontro che si è rivelato molto collaborativo e fruttuoso per la dichiarata volontà condivisa di trovare una soluzione, rapida ed efficace, alla drammatica carenza di specialisti che affligge il nostro Sistema sanitario, e più in generale l'intero Paese".

"Valutiamo molto positivamente l'attivazione dell’Osservatorio Regionale per la Formazione Specialistica, tavolo attorno al quale si discuteranno le modalità di inserimento negli ospedali veneti dei medici specializzandi del quarto e del quinto anno, e confermiamo la piena disponibilità a collaborare - sottolinea il Presidente Paolo Simioni - per studiare insieme, in sinergia d'intenti tra tutti gli attori in prima linea nel pianeta-salute, come potenziare le reti formative universitarie allargando il numero degli ospedali veneti accreditati a sede di formazione specialistica. Questo per dare risposte sempre più puntuali, fattive e coerenti in linea con le esigenze del Sistema sanitario e per valorizzare i nostri medici. Un medico professionalmente riconosciuto, preparato e coscienzioso è nella condizione migliore per poter aiutare i propri pazienti che a causa delle malattie si trovano in situazioni di grande vulnerabilità".