Palermo: parte Odisseo, Comune scuole e associazioni contro la povertà educativa (3)

(AdnKronos) - In questo senso, il primo ostello sociale di Palermo sarà uno spazio di comunità per crescere insieme e sperimentare nuove politiche di welfare. La foresteria dell'ostello darà lavoro ai genitori dei bambini coinvolti nel progetto e, allo stesso tempo, sarà un luogo di servizi per la comunità, con una sartoria sociale autogestita, attività di dopo scuola e baby sitting. Previsto anche percorsi di orientamento al lavoro e di promozione di welfare aziendale per gli abitanti e le imprese dei quartieri interessati dal progetto, l’attivazione di tirocini extracurriculari di inserimento lavorativo e la costituzione di una cooperativa sociale per la gestione dell’Ostello.