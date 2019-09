Migranti: Orlando, 'Salvini imputato a secondo processo Norimberga'

Palermo, 9 set. (AdnKronos) - "Quando si farà un secondo processo di Norimberga Salvini sarà sul banco degli imputati mentre le Ong e le città come Palermo potranno costituirsi parte civile". Non fa giri di parole il sindaco di Palermo Leoluca Orlando commentando con l'Adnkronos l'operato di Matteo Salvini nei suoi 14 mesi al ministero dell'Interno. Nel giorno in cui il governo Conte bis chiede la fiducia in Parlamento, la nave Ocean Viking ha salvato altre 50 persone nelle acque internazionali a largo della Libia mentre il leader della Lega ribadisce di essere fiero di aver "difeso i confini dell'Italia".

Al nuovo esecutivo il compito di far "dimenticare il passato governo caratterizzato da un sostanziale predominio della cultura salviniana che mortifica i diritti di tutti e di ciascuno" sottolinea Orlando. "Dal nuovo ministro dell'Interno (Luciana Lamorgese ndr) - aggiunge - mi aspetto che dimostri che la sicurezza, in un regime democratico, parte dal rispetto dei diritti di tutti, come sta accadendo a Palermo che non a caso è la città più accogliente d'Italia ma anche la più sicura".