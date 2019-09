Governo: Conte, 'deleghe disabilità resteranno a presidenza Consiglio'**

Roma, 9 set. (AdnKronos) - "Massima attenzione sarà riservata al tema, particolarmente sensibile, della disabilità. Occorre realizzare una razionale riunificazione normativa della disciplina in materia di sostegno alla disabilità e alla non autosufficienza, promuovendo politiche non meramente assistenziali, ma orientate all’inclusione sociale dei cittadini con disabilità e al pieno esercizio di una cittadinanza attiva. Ci tengo a informare quest’Aula che le deleghe sulla disabilità saranno in capo direttamente alla Presidenza del Consiglio". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel suo intervento alla Camera.