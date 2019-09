Scuola: Cisl Treviso, carenza di aule, manca il personale (2)

(AdnKronos) - "Ma qui è subentrato un ulteriore problema. Il ministero delle Finanze, in considerazione del calo degli alunni dei prossimi anni, ha tagliato il contingente nazionale per le nomine in ruolo di 5.000 posti, perciò siamo nella paradossale situazione in cui laddove ci sono gli aspiranti in graduatoria, sono state fatte poche immissioni in ruolo, mentre una quota consistente di posti destinati alle immissioni saranno restituiti al Miur e coperti invece da personale precario, con tutte le ricadute negative che questo comporta per la mancanza di continuità didattica dovuta all’avvicendarsi in cattedra di personale supplente", spiega la Cisl.

"E che dire della politica miope (e del rimpallo di responsabilità fra Miur e Università) del numero chiuso dei corsi universitari per il conseguimento della specializzazione per l’insegnamento delle attività di sostegno? A fronte di una domanda crescente di docenti specializzati, le Università venete hanno attivato corsi riservati a poche centinaia di docenti, con il risultato che è ormai impossibile garantire agli alunni con disabilità il diritto ad essere seguiti da un insegnante con competenze specifiche", conclude il Segretario generale della Cisl Scuola di Belluno e Treviso.