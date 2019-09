Governo: Conte, 'benessere italiani è dentro Ue'

Roma, 9 set. (AdnKronos) - "Rimango fermamente convinto - ieri come oggi - che è dentro il perimetro dell’Unione Europea e non fuori da esso che si deve operare alla ricerca del benessere degli italiani, aggiornando e rivitalizzando un progetto che ha assicurato - per decenni - pace, prosperità e sempre maggiori opportunità per i nostri cittadini, a partire dai più giovani". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte alla Camera.