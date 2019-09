Bio-On: russa Taif ottiene permessi per costruzione impianto

Milano, 9 set. (AdnKronos) - Il gruppo russo Taif Jsc, attivo nel settore petrolchimico tradizionale, ha ottenuto i permessi per l'impianto per la produzione di 10mila tonnellate di Pha l'anno che sarà costruito nella Repubblica del Tatarstan, in Russia, sulla base dell’accordo di licenza con Bio-On, e ha avviato la fase operativa. Lo comunica il gruppo italiano della bioplastica. L’avvio del progetto segue l’accordo siglato tra le parti lo scorso ottobre nell’ambito degli accordi bilaterali fra Italia e Russia. In base all'accordo Bio-On ha completato il Process Design Package, previsto dal contratto di licenza, e ha reso disponibile la documentazione necessaria per la progettazione e la costruzione del nuovo impianto Pha.