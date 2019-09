Migranti: Fratoianni, 'far sbarcare da Alan Kurdi segno di discontinuità'

Bellanova: "Giudicatemi per il mio lavoro, non per come mi vesto"

(Agenzia Vista) Firenze, 07 settembre 2019 Bellanova giudicatemi per il mio lavoro, non per come mi vesto Il Ministro dell'Agricoltura Teresa Bellanova è intervenuta alla Festa dell'Unità a Firenze. / courtesy Italia7 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev