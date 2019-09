Teatro: Palermo, il Biondo si sposta a Brancaccio per ricordare Padre Puglisi

Palermo, 7 set. (AdnKronos) - Il Teatro Biondo di Palermo ricorda padre Puglisi e lo fa proprio nel quartiere 'simbolo' di Brancaccio dove il prete, ucciso da Cosa nostra il 15 settembre del 1993, ha portato avanti il suo messaggio di legalità e lotta alla mafia. 'Biondaccio - Il Biondo a Brancaccio' è il nome del progetto, realizzato in collaborazione con il Centro di accoglienza Padre Nostro e Coop Alleanza 3.0, che prevede nell’arco delle prime tre domeniche di settembre (8, 15 e il 22) spettacoli di musica, cinema e teatro nei locali del Centro polivalente padre Pino Puglisi e padre Massimiliano Kolbe.

Si comincia domenica 8, alle 21, con 'Non me l’aspettavo!' di Salvo Piparo, Antonella Cappello e Nicolò Argento. Uno spettacolo per pupi, attori e vicariote dedicato proprio alla memoria di Padre Puglisi. Domenica 15, alle 21, sarà proposto il documentario 'Voci dal silenzio' di Joshua Wahlen e Alessandro Seidita, un viaggio lungo la penisola italiana per raccontare l’esperienza eremitica. Infine, domenica 22 settembre, sempre alle 21, sarà la volta di 'Bellandare… Passo Per Passo', un concerto che la cantautrice Aida Satta Flores dedica alla memoria del sacerdote antimafia di Palermo. L’ingresso alle manifestazioni è libero fino ad esaurimento dei posti.