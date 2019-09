Messina: perseguitava la ex moglie, arrestato

Palermo, 7 set. (AdnKronos) - Perseguitava l’ex moglie, per questo motivo un 49enne è stato arrestato dai Carabinieri. E' accaduto a Messina. L'uomo è accusato di atti persecutori. I Carabinieri della Stazione di Messina Principale, nell’espletare un normale servizio di controllo del territorio, nel centro cittadino hanno sorpreso un uomo mentre stava danneggiando lo specchietto laterale di un’autovettura. Immediatamente i militari dell’Arma si sono fermati bloccando l’uomo, identificato in un 49enne del posto, e lo hanno condotto in caserma. La conseguente attività d’indagine ha consentito di accertare che l’autovettura danneggiata dall’uomo era di proprietà dell’ex moglie e che il gesto non era isolato.

La vittima, infatti, è stata escussa dai Carabinieri della Stazione di Messina Principale e del Nucleo Operativo della Compagnia di Messina Centro. Ai militari dell’Arma ha raccontato di una serie di condotte delittuose poste in essere nei suoi confronti dal 49enne, mai denunciate dalla stessa per paura e poi conclusa nel danneggiamento dell’autovettura. "L’ex marito non si era rassegnato alla fine del matrimonio ed aveva iniziato una serie di azioni persecutorie ai danni della donna costretta a subire vessazioni, sopraffazioni, minacce, aggressioni e pedinamenti", dicono gli inquirenti.