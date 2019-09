Riforme: Migliore, 'taglio parlamentari e proporzionale, base intesa Pd-M5S' (3)

(AdnKronos) - Il Pd da 'paladino' del maggioritario ora vira verso il proporzionale? "Con il taglio dei parlamentari, in quasi la metà delle regioni italiane -argomenta Migliore- sarebbe totalmente preclusa la rappresentanza dei partiti minori. Passerebbero solo i primi due, tre... E poi c'è anche un problema nella platea che elegge il presidente della Repubblica: ci sarebbero più rappresentanti delle regioni che senatori. E c'è anche altro a cui mettere mano. Fare un ragionamento sul bicameralismo perfetto".

Ma non è che fate il proporzionale per ridimensionare la Lega e Matteo Salvini? "Veramente era Salvini che voleva i pieni poteri... Noi vogliamo restituire centralità al Parlamento e garantire la rappresentatività. Io sono anche per sbarramenti congrui: penso al 5 per cento. Ma sarebbe assurdo che in metà delle regioni italiane, i partiti più piccoli non abbiano nemmeno un rappresentante. Una cosa è l'esigenza di semplificazione. Una cosa è la mortificazione degli elettori".