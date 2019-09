Governo: Zafarana (M5S), 'Catalfo porrà fine a troppe storture a politiche lavoro'

Palermo, 5 set. (AdnKronos) - "Faccio i miei più sinceri auguri di buon lavoro all'amica Nunzia, donna di grandissimo valore, portavoce competente e instancabile, madrina del reddito di cittadinanza, promotrice di tantissime istanze in favore e tutela dei lavoratori". Così la deputata regionale siciliana Valentina Zafarana. "Sono certa che con te come Ministro finalmente riusciremo a porre fine alle troppe storture poste negli anni alle politiche del lavoro e potremo dare nuova dignità e opportunità a tutti i lavoratori che, con il sudore della fronte portano avanti l'Italia e a tutti i giovani e non in cerca di occupazione che vogliono contribuire alla crescita del Paese", dice.