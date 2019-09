Governo: Calenda, 'Pd inspiegabile, daremo casa a riformisti' (2)

(AdnKronos) - "Sarà prima di tutto -spiega Calenda- un lavoro di produzione di idee e di mobilitazione di classe dirigente. Un impegno serio che richiederà tempo. Nei prossimi giorni depositeremo il cambio dello Statuto trasformando SiamoEuropei in un movimento politico. Ragioneremo sull’opportunità di cambiare nome. A dicembre faremo partire il tesseramento.

SiamoEuropei rimarrà un luogo aperto ai contributi di tutti. Di chi è iscritto ad altri partiti (daremo la possibilità di doppia tessera), di chi è favorevole all’accordo di Governo, di chi non la pensa come noi ma comprende che un contributo per il rinnovamento della politica è comunque necessario. Nelle prossime settimane dividerò il mio tempo tra l’impegno in Ue e un giro per l’Italia per parlare con voi. Intanto stiamo preparando il primo progetto tematico sulla sanità affidato a Walter Ricciardi".

"Quello che sembra sempre mancare in Italia è 'il foglio del come', ovvero come passare dalle buone intenzioni alla realizzazione concreta. Lavoreremo soprattutto su questo. Inizia oggi un percorso lungo e difficile. Non era nei piani. Ci siamo sempre battuti per costruire un Fronte repubblicano ampio e coeso a difesa dei valori liberal democratici. Avremmo preferito un’altra strada. Ma questa non ci spaventa. Anzi", conclude.