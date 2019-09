BrianzAcque avvia sostituzione gratuita contatori acqua potabile

Monza, 5 set. (AdnKronos) - E' partita la campagna 'Conta su di noi' con cui BrianzAcque punta a sostituire l’intero parco contatori dell’acqua potabile in Brianza. In totale, 160 mila apparecchi di vecchia generazione lasceranno spazio a misuratori più nuovi e performanti: il tutto gratuitamente, senza addebiti di costi per cittadini e imprese. A essere coinvolte saranno tutte le utenze attive nei 56 comuni di Monza e Brianza, gestiti dalla monoutility partecipata e controllata dalla provincia di MB e da 56 comuni soci, che si occupa dell’intera filiera idrica.

Lavori, tempistiche e modalità del piano d’intervento sono stati illustrati in una conferenza stampa, svoltasi a Monza, in cui il presidente e ad di BrianzAcque, Enrico Boerci ha evidenziato come si tratti di "un’operazione importante e impegnativa nel segno di un servizio qualitativamente sempre più elevato. L’ammodernamento dell’intera dotazione di contatori, alcuni dei quali vecchi anche di 30-40 anni, garantirà misurazioni dei consumi d’acqua più precisi con vantaggi traducibili in termini di sicurezza e di affidabilità delle rilevazioni con conseguente efficientamento del servizio idrico".

La rimozione e la sostituzione dei 160 mila apparecchi di misura, necessaria a seguito dell’entrata in vigore del D.m.93 del 2017, avverrà step by step e si svilupperà per lotti in un arco temporale di otto anni, con un investimento economico pari a 3,5 milioni per il primo biennio. BrianzAcque ha appaltato l’attività a ditte esterne e specializzate in questo genere di servizi e ha invitato la clientela per informazioni e verifiche di qualunque tipo, a rivolgersi al numero verde 800.005.191, oppure per eventuali problemi successivi al cambio di apparecchiature e per emergenze di carattere tecnico, al Pronto Intervento: 800.104.191.

Due i lotti interessati dai primi lavori che, sono partiti da Barlassina e che si protrarranno per 24 mesi: uno a Est e uno a Ovest del bacino territoriale dov’è attiva BrianzAcque, per un totale complessivo di 18 comuni. Nel Vimercatese, il cambio di contatori è in corso in 10 Municipi e riguarda 8.977 utenze suddivise tra Aicurzio, Bernareggio, Burago Molgora, Busnago, Carnate, Cavenago, Cornate d’Adda, Mezzago, Ornago, Ronco Briantino e Sulbiate. In zona Brianza Nord e Groane, l’operazione coinvolgerà 7 località per un totale di 9.086 utenze posizionate ad Albiate, Barlassina, Briosco, Ceriano Laghetto, Cogliate, Sovico e Triuggio. Nella programmazione del piano di interventi, che inizierà dai contatori posati prima del 2010, sono stati privilegiati i comuni con uno scarto maggiore tra acqua sollevata e acqua distribuita.

BrianzAcque ha inoltre presentato un progetto per Ronco Briantino, piccolo comune di circa 3.500 abitanti, identificato come luogo ottimale per sperimentare un progetto pilota di smart metering, riferito a tutte le 703 utenze attive nel raggio del territorio urbano. Il progetto consiste nell’installazione di contatori intelligenti in grado di rilevare il consumo di risorsa idrica fino a sei volte al giorno e di trasmettere le letture direttamente al server aziendale, collocato nella sede di BrianzAcque di Cesano Maderno. Numerosi i vantaggi: non esisteranno più le letture del contatore nel senso che i dati dei consumi verranno acquisiti direttamente in remoto in tempo reale e con maggior precisione. Tutto ciò consentirà di segnalare rapidamente alle utenze eventuali perdite idriche o consumi idrici anomali.

L’innovativo progetto, finanziato per 250 mila euro, avrà una durata di tre mesi, sino a fine novembre 2019. “Contiamo su una sperimentazione celere che ci consenta di estenderla ad altre realtà con l’obiettivo finale, grazie anche ai progressi e all’ evoluzione tecnologica, di dotare l’intera area di Monza e Brianza di una rete di contatori intelligenti”- ha concluso Boerci.