Migranti: 'Salvare vite umano non è reato', sabato catena umana a Licata

Palermo, 5 set. (AdnKronos) - “Salvare vite non è reato”: è il titolo della manifestazione che si svolgerà a Licata (Agrigento) il 7 settembre. Una catena umana di solidarietà he partirà alle ore 17 dalla villa comunale “Regina Elena" e si concluderà alla darsena di Marianello. "Tra le adesione ad oggi pervenute SOS Razzismo-Collettivo Medusa- Mediterranea Saving Humans- rete Antirazzista Catanese- Caritas diocesana- Ass. Peppino Impastato Cinisi- Cif Licata- Associazione Toponomastica femminile- Cobas Scuola Sicilia- Arci Arcobaleno Racalmuto- Federconsumatori Provinciale Agrigento- Democrazia Lavoro CGIL NazionaleComitato No Muos Catania-ARCI Agrigento- A testa alta Licata- Anpi- Legambiente Sicilia Spar Sole- Api Agrigento- Articolo 49- Gruppo 283 Amnesty International- Laici Comboniani Agrigento- Arcigay Palermo- Volontari di strada Agrigento", rende noto Gaetano Bonvissuto.