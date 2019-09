Governo: Padre Sorge, 'benedetto autogol Salvini, con Conte bis sussulto coscienza'

Palermo, 5 set (AdnKronos) - "Benedetto l’autogol di Salvini! Con il Conte bis ha prodotto in Parlamento un sussulto di coscienza democratica: un Governo nuovo, competente e giovane". E' quanto scrive su Twitter padre Bartolomeo Sorge, il gesuita, teologo e politologo italiano che torna a criticare l'ormai ex ministro dell'Interno leghista. Già nei giorni scorsi aveva attaccato Salvini scrivendo in un tweet: "La mafia e Salvini comandano entrambi con la paura e l’odio, fingendosi religiosi. Si vincono, resistendo alla paura, all’odio e svelandone la falsa pietà". Immediata la replica dell'ex capo del Viminale che scrisse su Facebook:: "Neanche l’età avanzata giustifica certe idiozie, vergogna!".