Rifiuti: emergenza Bellolampo, ordinanza Comune per eliminare 9mila tonnellate (2)

(AdnKronos) - Oggi gli uffici dell’assessorato all’Ambiente hanno predisposto un’ordinanza sindacale, ai sensi dell’art. 191 del testo unico ambientale, che hanno inviato all’Arpa e all’Asp per il parere di competenza. L'obiettivo è eliminare parzialmente alcune delle criticità. In primo luogo, Rap viene autorizzata ad occupare "in via immediata e temporanea" l’area 'ex Unieco' presso il polo impiantistico di Bellolampo per l’installazione di un impianto di tritovagliatura mobile in supporto al Tmb e di un impianto di biostabilizzazione della frazione organica di sottovaglio in uscita dal predetto tritovagliatore. I nuovi impianti saranno operativi nei giro di pochi giorni e sono autorizzati a trattare un quantitativo di rifiuti massimo in ricezione pari a 600 tonnellate al giorno.