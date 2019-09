Rifiuti: emergenza Bellolampo, ordinanza Comune per eliminare 9mila tonnellate

Palermo, 4 set. (AdnKronos) - Un tavolo permanente, presieduto dall'assessore comunale all'Ambiente Giusto Catania, e un'ordinanza sindacale per liberare l’area del TMB di Bellolampo di circa 9mila tonnellate di rifiuti. Sono questi i primi interventi messi in atto dall'amministrazione comunale di Palermo per fronteggiare l'emergenza rifiuti nella discarica di Bellolampo.

"Stiamo collaborando con la Regione siciliana, in particolare con l’assessore Alberto Pierobon, per trovare soluzioni condivise al fine di prevenire il paventato rischio ambientale rappresentato nella relazione di Arpa - afferma Catania - Inoltre stiamo verificando l'eventuale disponibilità economica della Regione per garantire la veloce fuoriuscita dei rifiuti da Bellolampo che, a seguito della chiusura della sesta vasca, sono confinati nell’area del Tmb".