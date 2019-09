Governo: in squadra Pd 6 ministri vicini a Zingaretti, 3 della minoranza

Roma, 4 set. (AdnKronos) - Un clima di generale soddisfazione tra i dem per la squadra di governo. Certo ci si è arrivati non senza 'sacrifici'. C'è stato il passo indietro di Andrea Orlando che era in pole alla Farnesina, ministero affidato invece a Luigi Di Maio. E poi la rinuncia di Dario Franceschini alla carica di vicepremier per sbloccare la trattativa di cui è stato uno dei protagonisti. Un impegno per il quale, il bis-ministro dei Beni culturali si è 'guadagnato' il ruolo di capodelegazione dem nel Conte 2.

Franceschini (Areadem) inoltre, insieme a Lorenzo Guerini (Base riformista), è l'unico leader di una componente dem nel governo. Ma comunque tutte le anime Pd sono rappresentate. Intanto la maggioranza che ha sostenuto Nicola Zingaretti al congresso, con 6 ministri. Franceschini, appunto, e poi la vicesegretaria Pd, Paola De Micheli, Enzo Amendola attualmente responsabile Esteri al Nazareno, ed ancora Francesco Boccia, l'orlandiano Beppe Provenzano ed infine il nuovo ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, vicino al segretario Pd.

Per la minoranza ci sono Lorenzo Guerini, punto di riferimento con Luca Lotti dell'area di Base Riformista. E poi ci sono due 'ultrarenziane': Teresa Bellanova e Elena Bonetti. Fino all'ultimo sembrava certo l'ingresso al governo per Anna Ascani che però dovrebbe essere 'risarcita' con un incarico nel sottogoverno, forse vice all'Istruzione.