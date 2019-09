Blutec: sbloccata cassa integrazione, Cisl 'serve svolta industriale'

Palermo, 4 set. (AdnKronos) - "Il Presidente della Repubblica ha emanato ieri il decreto legge che contiene importanti misure sulle crisi aziendali in atto nel nostro Paese. Il testo prevede lo sblocco dei fondi per la cassa integrazione per le aree di crisi complessa e quindi la copertura anche per gli ammortizzatori destinati ai lavoratori Blutec di Termini Imerese". A darne notizia sono il segretario generale della Fim Cisl Palermo Trapani Antonio Nobile e il responsabile Fim Cisl Blutec Giacomo Raneri.

"Rimangono ancora fuori i lavoratori dell'indotto dell'ex Fiat - spiegano - per i quali va trovata una soluzione per evitare che 300 famiglie, già in parte senza copertura, rimangano senza reddito e senza futuro. La Regione siciliana si è impegnata, con un accordo al Mise, a dare copertura per la rimanente cigs per tutto il 2019" ma, sottolinea il segretario generale Cisl Palermo Trapani Leonardo La Piana, "queste misure pur dando un aiuto importante e fondamentale non risolvono i problemi dei lavoratori di Termini Imerese che sono stanchi e chiedono di tornare a lavorare".

Da qui la richiesta alla Regione di "un ulteriore impegno" e al nascente governo Conte bis "di mettere in campo atti concreti, che vadano oltre gli annunci, per l’attesa svolta industriale. Si intervenga in maniera decisa sulla vertenza per non abbandonare i lavoratori, le loro famiglie e il futuro di un intero territorio" concludono.