Governo: Sibilia, 'esecutivo svolta può partire'

Roma, 3 set. (AdnKronos) - "Il nuovo accordo per il governo di svolta può partire. Da questo momento il Movimento 5 Stelle ‬si mette ancora più concentrato al lavoro per disinnescare aumento Iva, realizzare il salario minimo, il taglio parlamentari e meno tasse. Gli urlacci e le critiche di chi poteva fare e non ha fatto, li lasciamo agli altri. Noi proseguiamo a testa alta e con il sorriso". Lo afferma Carlo Sibilia, esponente M5S e sottosegretario all'Interno.