Musica: a Piana degli Albanesi un concerto per Madre Teresa (2)

(AdnKronos) - La terna di stelle proporrà un repertorio che attraverserà la tradizione musicale italiana, albanese e arberesh: da Caruso a Libertango, dall’Ave Maria di Schubert a Moj e bukura arberi, da O sole mio a Per ty atdhe. Il tutto intervallato dalle incursioni comiche di Massimo Spada e dalle performance di Roberta Finocchiaro (Build in my herat) e Pierpaolo Petta (La fisarmonica nel jazz).