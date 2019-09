Ue: Pisapia vicepresidente commissione Affari costituzionali Parlamento

Roma, 3 set. (AdnKronos) - “In campagna elettorale mi sono impegnato a portare in Europa la concretezza dell’agire. La mia elezione a vicepresidente della commissione Affari costituzionali è uno strumento utile a questo scopo. Sogno la costituente europea ma tengo i piedi ben saldi a terra. Prima della riapertura dei Trattati, guarderemo ai margini di manovra già oggi percorribili per favorire maggiore integrazione. Un efficientamento dei processi decisionali consentirà all’Europa di agire rendendola ancora più concreta". Lo ha affermato Giuliano Pisapia, eurodeputato Pd, dopo la sua elezione a terzo vicepresidente della commissione Affari costituzionali del Parlamento europeo.

“L’Europa -ha aggiunto- perde quando non è in grado di rispondere alle esigenze dei cittadini. Quando ai principi di solidarietà e bene comune che animano trattati e Parlamento prevale l’egoismo degli Stati membri. I lavori della commissione Affari costituzionali partiranno proprio da questo. Analizzeremo le possibilità per superare il principio di unanimità che prevale nelle scelte prese dagli Stati membri".