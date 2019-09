Governo: Candiani, 'La democrazia non dovrebbe passare da piattaforma ma dal voto'

Palermo, 3 set. (AdnKronos) - "La democrazia non dovrebbe passare da una piattaforma ma dal voto". Lo ha detto all'Adnkronos, Stefano Candiani, sottosegretario dell'interno e commissario della Lega in Sicilia. "Quindi il mio giudizio sul voto on line del M5S è negativo, assolutamente negativo rispetto alla modalità di gestione di una crisi di governo che non tiene conto dell'importanza di riconoscere al popolo l'ultima parola. Non può essere un algoritmo a decidere. In un paese serio la parola torna al popolo", dice.