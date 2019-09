Mafia: Candiani, 'tanto è stato fatto ma si può sempre fare di più'

Palermo, 3 set. (AdnKronos) - Sul fronte della lotta alla mafia"tanto è stato fatto ma si può e si deve fare sempre di più". Lo ha detto all'Adnkronos Stefano Candiani, sottosegretario all'Interno a margine della commemorazione per il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa. "Penso alla gestione dei collaboratori, ad esempio", dice. E alla domanda se poteva essere fatto di più, in questo anno di governo, replica con un secco "no". "Sia in termini di repressione che di azioni di intelligenza", conclude.