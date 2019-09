Ambrosetti: ospiti internazionali per Forum 'appeso' a crisi, c'è anche la Clinton

Milano, 3 set. (AdnKronos) - E' un Forum Ambrosetti molto internazionale quello che si terrà da venerdì a domenica a Cernobbio, "appeso" per la prima volta nella sua storia a una crisi di Governo di cui è ancora incerto l'esito. Un programma c'è, ma è molto provvisorio: se davvero l'esecutivo Pd-M5S andasse in porto e giurasse venerdì, la giornata di domenica, dedicata come di consueto alla politica italiana, potrebbe essere rivoluzionata e ospitare, con le loro inedite linee programmatiche, i nuovi ministri del governo giallorosso. Sabato è la giornata clou, per ora, molto americana, con tanto di ospiti d'eccezione, a partire da Hillary Rodham Clinton, ex Segretario di Stato degli Stati Uniti, e una delegazione ufficiale di cinque tra senatori e membri del Congresso americano.

Venerdì, il primo dibattito è moderato dall'ex presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, che non è escluso abbia un ruolo nel nuovo Governo, mentre - per le stesse ragioni 'plitiche' - permane un margine di incertezza sull'intervento del ministro degli Affari Esteri, Enzo Moavero Milanesi. In mattinata, è previsto anche il vicepresidente della Bce, Luis de Guindos. Sabato pomeriggio, tra le 18 e le 19, è atteso (e ci sarà) il premier - per ora incaricato - Giuseppe Conte. Sempre sabato, oltre a Romano Prodi ed Enrico Letta, sono attesi, tra gli altri, il ministro del Regno Unito per l'uscita dall'Unione Europea, Steve Barclay, il ministro dell’Economia francese, Bruno Le Maire, il ministro delle Finanze del Portogallo e presidente dell'Eurogruppo, Mário Centeno e il vice ministro delle Finanze tedesco Jörg Kukies.

Per domenica, sono stati invitati i leader politici di Movimento 5 Stelle e Lega, Luigi Di Maio e Matteo Salvini, di solito sempre presenti negli ultimi anni, che ancora non hanno dato conferma. Ci saranno, invece, il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, e i governatori Attilio Fontana, Stefano Bonaccini, Giovanni Toti e Vincenzo De Luca. Per tutti e tre i giorni, sono attesi banchieri, imprenditori e i dirigenti delle principali aziende italiane. Come sempre, l'edizione 2019 si dovrebbe chiudere con l'intervento del ministro delle Finanze, che per ora è Giovanni Tria. Da venerdì, chissà.