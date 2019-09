Governo: Fonti Pd, 'bozza che sta circolando non è programma definitivo'**

Roma, 3 set. (AdnKronos) - "In riferimento alla bozza del programma di governo Pd-M5S che sta circolando si precisa che si tratta di una sintesi parziale di un lavoro più articolato, ancora oggetto del confronto tra le forze politiche, e che sarà ultimato in giornata nel corso di un nuovo incontro a Palazzo Chigi tra i capigruppo e il premier incaricato Conte. Non è quindi il programma definitivo". Si apprende da fonti Pd.