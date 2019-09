Moto: ad agosto immatricolazioni -2,6%, scooter -7%

Milano, 2 set. (AdnKronos) - Agosto a due velocità per il mercato italiano delle due ruote. Le immatricolazioni per i veicoli con cilindrata superiore a 50cc hanno registrato una flessione del 2,6% rispetto allo stesso mese del 2018, con 11.684 unità. Le moto, con 4.670 vendite, hanno segnato un incremento del 5%, mentre gli scooter, con 7.014 pezzi, un decremento del 7,1%. Più sensibile l’arretramento dei 50cc con 1.184 registrazioni, in calo del 15,4%. Ma, secondo Confindustria Ancma, "il peso di agosto è comunque marginale, perché vale solo il 5% delle vendite annuali, a causa delle chiusure estive di molte concessionarie".

Il dato progressivo da gennaio ad agosto 2019 segna immatricolazioni di 180.119 veicoli (+6,7%), di cui 100.858 scooter (+5,3%) e 79.261 moto (+8,6%). I 'cinquantini' hanno registrato 13.460 unità, pari ad una flessione del 5,2%. Il totale volumi dei primi otto mesi del 2019 certifica che in Italia sono stati complessivamente venduti 193.579 veicoli a due ruote, con un incremento del 5,8% rispetto allo stesso periodo del 2018.