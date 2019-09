Governo: Conte, 'a iscritti M5S dico, non teniamo idee dentro cassetto'

Roma, 2 set. (AdnKronos) - "Gli elettori dei 5 Stelle sono chiamati al voto sulla piattaforma Rousseau. A voi ricordo che il Movimento ha sempre detto in modo molto chiaro prima delle elezioni che se non avesse avuto la maggioranza assoluta in Parlamento, avrebbe realizzato il programma con le forze disponibili a farlo". Lo ha detto Giuseppe Conte in diretta Fb.

"Il Movimento ha sempre posto in primo piano il programma per cambiare il Paese senza farne una questione di schieramenti politici. A voi dico di non tenere in un cassetto questi sogni. Questo è il momento di tirarli fuori. Oggi più che mai ne abbiamo bisogno per realizzare il paese che vogliamo".