Governo: Penna (M5S), 'voterò sì a governo giallo-rosso'

Palermo, 2 set. (AdnKronos) - Aldo Penna darà il suo assenso, sulla piattaforma Rousseau, al governo giallo-rosso. Il deputato del M5S lo ha annunciato con un post su Facebook nel quale ha ricordato le parole pronunciate dal fondatore del Movimento Beppe Grillo. "Come ci ha ricordato Beppe Grillo - scrive - abbiamo davanti un'occasione unica per segnare una svolta nel nostro Paese e, con l'impegno di tutti, disegnare il futuro dell'Italia, per le prossime generazioni. Un futuro fatto di sostenibilità ambientale, progresso equo, diritti civili e sociali, partecipazione".

"In questi primi mesi al governo - aggiunge - il Movimento Cinque Stelle ha rispettato molti impegni presi, dal reddito di cittadinanza al decreto dignità, ma molte sono ancora le cose da fare e non può essere il tornaconto elettorale di un irresponsabile ad arrestare questo processo riformatore, col rischio anzi di gettare il Paese nell'incertezza economica, nell'isolamento internazionale e in un clima di odio perenne. Per questo, domani io voto SÌ".