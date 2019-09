Migranti: tra gli sbarchi autonomi a Lampedusa anche una donna al nono mese gravidanza

Palermo, 2 set. (AdnKronos) - C'è anche una donna in avanzato stato di gravidanza tra le persone sbarcate oggi sull'isola di Lampedusa in maniera autonoma. Sono complessivamente tre gli sbarchi avvenuti dalle sette di stamattina a Lampedusa, per complessivi 130 persone circa. A bordo di una barca c'è anche un ragazzino malato proveniente dalla Tunisia.